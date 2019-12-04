Türkiye'yi mesut etmeye devam ediyor

BKM Mutfak'ın yıldızlarından Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle başladığı yeni sezonda il il Türkiye'yi gezmeye aralık ayında da devam ediyor. Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisini Ankara, Antalya, Eskişehir, İzmir, Bursa'da kapalı gişe sahneledikten sonra yeni şehirler için yola çıktı.

'GÖNÜLLERİ ALA ALA OFANSİF MİZAH'

10 yıllık kariyeri boyunca 1200'ün üzerinde sahneye çıkarak bu konuda oldukça önemli bir başarı elde eden Mesut Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı gösterisinde seyircileriyle gözleme dayalı konuları seyirciyi dahil ederek sahneliyor. İstanbul'un yanı sıra Anadolu'daki şehirlerde de seyircileriyle 1000 kişilik salonlarda buluşan Süre, 2019'u 6 şehirdeki gösterileriyle kapattıktan sonra 2020'de diğer şehirlerde de kendisini seyretmeye gelenlere kahkaha attırarak keyifli saatler yaşatacak.

Mesut Süre'nin Aralık Programı:

4 Aralık: İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi

9 Aralık: Mersin Yenişehir Kültür Merkezi

10 Aralık: Adana 01 Burda Kültür Merkezi

11 Aralık Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi

13 Aralık: Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu

14 Aralık: İstanbul Zorlu PSM