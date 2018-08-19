Değerlendirmelerde bulunan Doğan, IT'nin Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

Her şeyin temelinde yazılım bulunduğuna işaret eden Doğan, "Şirketlerin dünya çapında oyuncu olması, katma değer yaratan teknolojik yatırımlardan geçiyor. Türkiye’nin büyük yazılım şirketleri var. Ürünleşmeye dayalı, yazılım ihracatına dayalı yeni bir stratejiye ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Doğan, yazılım alanında Türkiye'nin önünü açacak adımları ise şöyle sıraladı:

"KİK mevzuatında yerli yazılımı rekabete dahil edecek gerekli reformların yapılması çok önem taşıyor. Sektör bugün tercihini yabancı şirketlerden yana kullanıyor. Oysa yerli yazılıma güvenmek gerekiyor. Bizim yeterli yazılım kaynağımız var. Asıl ihtiyacımız olan mevcut algıyı değiştirmek. Bunun için de atılması gereken önemli adımlar var; Yerli yazılımların her ihalede değerlendirilmeye alınmasının zorunluluk haline getirilmesi gerekiyor. Teşvik sistemi sadece Ar-Ge ve üretim değil, ihracat yapan yazılım şirketleri de destekleyecek şekilde güncellenmeli. Lisans ihraç eden yazılım şirketlerine yönelik, 'bir lisans ücreti de devletten' mekanizması devreye alınmalı."

Türkiye kalkınacaksa, bunun hep birlikte yapılacağını vurgulayan Doğan, "Büyümeyi dışarıdan beklemenin bir anlamı yok. Kendi şirketlerimize, kurumlarımıza, insanlarımıza güvenmek gerekiyor. Şirketler kendi ülkelerinde büyür. Türk yazılım şirketlerinin üretiminin teşvik edilmesi, Türkiye’de ürünleşip, yurt dışına gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ben, Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak 3 T'nin teknoloji, tarım ve turizm olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"YERLİ ŞİRKETLERİN ÖN PLANA ÇIKMASI GEREKLİ"

Aslan Doğan, yerli yazılım için 5 yıllık bir strateji oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Yapay zeka, Iot, robotik, blockchain, analitik, CRM, ERP alanlarında stratejik oyuncuların belirlenmesi ve bu oyuncuların stratejinin yürütülmesinde söz sahibi yapılması gerekiyor. Yerli şirketlerin ön plana çıkması çok önemli. Aksi taktirde her defasında bir sonraki dalgayı beklememiz gerekiyor. Türkiye kendi bölgesinin teknoloji hub'ı olabilir. Bu arada yabancı girişimcilere ve yeteneklere de Türkiye'deki mevcut teşviklerden faydalanma imkanının tanınması sektör için olumlu sonuçlar doğuracaktır." şeklinde konuştu.

"Teknoloji yatırımlarından vazgeçersek, yarından vazgeçeriz." diyen Doğan, sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımcı ihtiyacının karşılanması için eğitim sisteminde de atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Doğan, Türkiye'nin çok genç bir nüfusu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetenekli bir iş gücüne sahibiz ama bu yeteneği bir yöntemle birleştirmediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Yazılım çok ciddi bir potansiyel ve stratejik olarak ele alınması gerekiyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımcı ihtiyacının karşılanması için iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinin sayısının artırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer sayısal bölümlerden bu bölüme geçmek isteyenlere sınavla geçiş hakkı verilmeli. Bu bölümlerin sektörün ihtiyaç duyduğu yazılım teknolojilerine göre yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyorum."

Etiya'daki üretimin tamamını Türkiye'de gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Yapay zekaya en fazla yatırım yapan şirketiz. Üç yılda 2 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Silikon Vadisi’ne, Singapur’a Dubai’ye ürün satıyoruz. ABD’ye yapay zeka ihracatı yapıyoruz. 2023 yılında 10 milyar dolar yazılım ihracatı hedefimiz var. IT sektörü Türkiye'nin büyümesinden 2-3 kat fazla büyüdü. Katma değerli üretim yazılıma bağlı. Tek beklentimiz yabancı yatırım olmamalı. Bu yatırımı, katma değerli ürünlerin ihracatı ile sağlayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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