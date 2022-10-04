İnternetin şifresi: 251 GB, 35 Mbps! 0:00 / 0:00

Türkiye’de aylık ortalama internet kullanımı sabitte 238 GB, mobilde ise 12 GB’yi geçti. 2021 yılının ikinci çeyreğinde toplamda aylık ortalama 221.5 GB genişbant internet kullanımı olan Türkiye’deki kullanıcılar için bu rakam 2022 yılının 2. çeyreğinde 251 GB’ye ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2022 yılının 2. çeyreğine ait “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu”nu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre 2022 yılı ikinci çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 238.2 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 12.8 GB seviyesinde gerçekleşti.

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ YÜZDE 47 Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre kullanıcılar sabitte ayda ortalama 27.2 GB, mobilde ise ayda ortalama 2.3 GB daha fazla internet tüketti. Covid-19 pandemisinin başladığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren değerlendirildiğinde ise Türkiye’deki kullanıcıların aylık ortalama internet tüketimi sabitte yüzde 38, mobilde ise yüzde 47 arttı. Kullanıcı başına toplam (sabit+mobil) aylık internet tüketimine bakıldığında bu yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 251 GB olan rakam, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 181 GB idi.

50 MBPS VE ÜSTÜ YÜZDE 10 DEĞİL! Sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına bakıldığında ise 2022 yılı ikinci çeyrekte Türkiye’deki abonelerin yaklaşık yüzde 29’u 10-16 Mbps, yüzde 25’i 16-24 Mbps, yüzde 19'u 24-35 Mbps arası hızda bağlantıları kullandığı görüldü. Abonelerin yüzde 80'lik bir kısmı, 35 Mbps ve altı hızları kullanırken; 35 Mbps ile 50 Mbps arası hızda bağlantısı olanların oranı yüzde 10 seviyesinde, 50 Mbps ve üstü hızlardaki internet paketlerine erişebilen abonelerin oranı ise yüzde 10'un altında kaldı. Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Ağustos 2022 analizine göre sabit genişbantta dünyada ortalama veri indirme (download) hızının 70 Mbps seviyesinde olduğunu ve Türkiye'nin ise ortalama 30 Mbps hız ile 182 ülke arasında 107. sırada yer aldığını hatırlatalım.

GELİRLERİNİN DÖRTTE ÜÇÜ 'DATA'DAN Artan internet tüketimi, mobil operatörlerin gelir rakamlarına da yansıdı. 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla data gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payına bakıldığında, oranlar şöyle oluştu: TT Mobil yüzde 66.1, Vodafone yüzde 85.1 ve Turkcell yüzde 86.6. Güncel rakamlar dikkate alındığında mobil pazarda toplam gelirlerin yüzde 82’si ‘data’dan gelirken, konuşmanın payı yüzde 10’lara kadar düştü. Mobil operatörlerin abone başına elde ettikleri aylık ortalama gelir ise son bir yılda Turkcell’de 47.1 TL’den, 59.8 TL’ye; TT Mobil’de 39.2 TL’den 49.1 TL’ye; Vodafone’da ise 42.4 TL’den 54.4 TL’ye yükseldi.

AKILLI CİHAZ PAZARINDA SON DURUM BTK’nın raporunda dikkat çeken bir diğer veri ise marka bazında Türkiye’deki akıllı telefon pazarının güncel durumunu gösteren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayıları oldu. Türkiye’de 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2.9 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı. Bu cihazların 2.7 milyonuna yakınını akıllı telefonlar oluşturdu. Marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 55’e yakını Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu.