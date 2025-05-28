Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.177,70 %-0,39
        DOLAR 39,0784 %0,26
        EURO 44,1673 %-0,03
        GRAM ALTIN 4.139,91 %0,06
        FAİZ 43,82 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 41,50 %-0,54
        BITCOIN 107.348,00 %-2,07
        GBP/TRY 52,6508 %0,00
        EUR/USD 1,1293 %-0,31
        BRENT 65,33 %1,93
        ÇEYREK ALTIN 6.768,75 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “Türkiye’de fon piyasası büyüme potansiyeli yüksek”   - İş-Yaşam Haberleri

        “Türkiye’de fon piyasası büyüme potansiyeli yüksek”  

        Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin 7,6 trilyon TL düzeyinde olduğunu ifade ederek, "Yılsonunda bu rakamın 12 trilyon lirayı bulmasını bekliyoruz. Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH'ye oranın yüzde 18-20'erde. Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 110-120'lerde olduğu düşünüldüğünde gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor" dedi.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        7,6 trilyon liraya ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’de geçen yıl katlanarak büyüyen ve 2024’ü 4,6 trilyon TL büyüklük ile tamamlayan yatırım fonları piyasası, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, özel portföy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin Nisan sonu itibarı ile 7,6 milyar TL’nin üzerine çıktığına işaret ederek, “Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH’ye oranın yüzde 18-20’erde. Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 110-120’lerde olduğu düşünüldüğünde gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor” dedi.

        REKLAM

        Yatırım fonları piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Ayşe Seher Aydın, Pusula Portföy’ün 2023 yılı sonuna doğru kurulduğuna işaret ederek, “2024 yılını doğum ve ilk adımlarını gerçekleştirdiğimiz bir yıl olarak tamamladık diyebilirim. Mevcut durumda 12 fonumuz ve yeni kurulmuş 3+1 GSYF ile 16 fonumuz ile yatırımcılarımıza hizmet vermekteyiz. Bunlardan 4 tanesi TEFAS’ a açık 12 tanesi TEFAS’a kapalı fon. Şu an için fon büyüklüğümüz 9,5 milyar TL civarında. Yılsonunda hedefimiz bu rakamı 20 milyar TL’ye çıkarmak. Bu rakama ulaşacak gibi görünüyoruz. İki yıl içinde 100 milyarlık bir fon büyüklüğüne ulaşma hedefimiz var. Sektörde de ilk 10 şirket içinde olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

        YENİ ŞİRKETLER GELİYOR

        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla sektörde hizmet veren portföy yönetim şirketlerinin sayısı 71’e ulaştığına işaret eden Aydın şunları söyledi:

        “Bunlardan 60’ı aktif olarak piyasada. Ancak SPK’da izin bekleyen 40-60 şirket olduğunu biliyoruz. Türkiye’de yatırım fonu piyasası son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. 2024 yılı itibarıyla yatırım fonu büyüklüğü bir önceki yıla göre çok dikkat çekici bir şekilde artarak 4,6 trilyon TL seviyesine ulaştı, yatırımcı sayısı ise 5,4 milyon kişiyi buldu. Bu artış, yatırımcıların alternatif varlık sınıflarına yönelmesiyle mümkün oldu. 2025 yılının ilk dört aylık verileri de bir miktar yavaşlama olsa da sektörde büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor. Özel portföy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi 7,6 trilyon TL’nin üzerine çıkıyor. Yılsonunda bu rakamın 12 trilyon TL’yi bulması muhtemel.”

        REKLAM

        'DERİNLEŞME AÇISINDAN GENİŞ BİR ALAN VAR'

        Türkiye yatırım fonları piyasası, hâlâ yüksek bir büyüme potansiyeli taşıdığını kaydeden Aydın, “Yani önümüzde hem derinleşme hem de çeşitlenme açısından geniş bir alan var. Türkiye hâlâ genç, dijitalleşmeye açık ve yatırım yapma iştahı olan bir nüfusa sahip. Finansal teknolojilerin yaygınlaşması, mobil platformlar üzerinden yatırım yapmanın kolaylaşması, bireysel yatırımcıyı daha etkin hale getirdi. Artık yatırımcı sadece büyük şehirlerdeki kurumsal yatırımcılardan ibaret değil; Anadolu’nun dört bir yanındaki gençler de yatırım kararları alıyor ve bu pazarı dönüştürüyor diye düşünüyorum. Hem küresel hem Avrupa ölçeğinde Türkiye portföy yönetim sektörünün daha gidecek çok yolu bulunmakta. İlk hedefimiz olarak sektör büyüklüğünün bu noktada Türkiye GSYH’sinin yarısına ulaşacak kadar bir büyüme gerçekleştirmesi, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezine dönüşmesi olmalı. Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH’ye oranın yüzde 18-20’erde olduğu düşünülürse gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor diyebilirim. Çünkü Avrupa’da bu oranlar yüzde 110-120’lere kadar çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        FON OKURYAZARLIĞI ÖNEMLİ

        Türkiye’de fon piyasasının, doğru politikalar ve yatırımcı bilinciyle birlikte önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir hacme ulaşacağını dile getiren Aydın şunları kaydetti:

        “Bu potansiyelin olduğunu biz son yıllarda zaten gördük. Ancak sektörün gelişimi için yatırımcı güveninin sağlanması ve finansal okuryazarlığın artırılması kritik öneme sahip. Eğer bu adımlar atılırsa, fon piyasası yalnızca kurumsal yatırımcıların değil, bireysel yatırımcıların da vazgeçilmez bir birikim aracı haline gelebilir. Türkiye’de fon piyasasının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için finansal okuryazarlık çalışmalarının yaygınlaştırılmasını değerli buluyorum. Özellikle genç yatırımcıların doğru yönlendirilmesi, uzun vadede piyasanın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacaktır. Biz sosyal medyada fon okuryazarlığını artırmak üzere özel videolar hazırlayarak bu alana katkı yapmaya çalışıyoruz.”

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #portföy yönetimi
        #fon
        #Pusula Portföy
        #altın
        #döviz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?