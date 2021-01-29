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Endeksa’dan yapılan açıklamada; 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL olarak değişkenlik gösterirken, Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatı en yüksek olan il Muğla oldu.

Türkiye genelinde metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın, Yalova, Gaziantep ve Bursa oldu. Muğla’da konut kiralarının son 1 yılda yüzde 22, İstanbul’da ise yüzde 18 artış gösterdiği belirtildi

Geçtiğimiz bir yılda konut satış ve kira değer değişimi incelendiğinde artışın kira değerinden çok satış değerinde olduğunu belirten Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, “Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira değeri yüzde 18, satış değeri ise %35 artış gösterdi. Pandeminin etkisi ile en önemli ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu dönemde özellikle daha geniş veya bahçeli, balkonlu evlere olan talep arttı. Hem yaşanılan bu talep artışı, hem de Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyasının da etkisi ile satış fiyatları artış gösterdi” dedi.