Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Microsoft’un desteğiyle, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM işbirliğinde düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri töreni, oyun geliştiricileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kerem Onar ve TOGED Başkanı Ali Erkin de katıldı.
Türkiye’deki oyun geliştiricilerini teşvik etmek için 2012 yılından beri düzenlenen Kristal Piksel organizasyonuna bu yıl, 2 Kasım 2017 ve 30 Ekim 2018 tarihleri arasında geliştirilen 30'dan fazla oyun başvuruda bulundu.
Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri töreninde finale kalan geliştiriciler 10 farklı dalda ödül sahibi olurken, “Yılın Oyunu" ödülüne iki oyun birden layık görüldü. MobGe tarafından geliştirilen ve daha önce Apple Tasarım Ödülü de kazanan Viking temalı Oddmar ile Rootcraft tarafından geliştirilen puzzle oyunu Dotcraft, 2018'de “Yılın Oyunu” olmaya hak kazandılar.
Oddmar, bu yıl aynı zamanda "En İyi Mobil Oyun", "Görsel Sanat" ve "Anlatı" ödüllerinin de sahibi oldu. Abyss Gameworks tarafından geliştirilen bilim kurgu bulmaca oyunu Tartarus “En İyi PC Oyunu” seçilirken, Panteon Oyun ve Eğitim Teknolojileri tarafından geliştirilen Mobu 2, "En İyi İşitsel Sanat" ödülüne layık görüldü.
İŞTE ÖDÜL KAZANAN OYUNLAR
|
KATEGORİ
|
OYUN
|
GELİŞTİRİCİ
|
Yılın Oyunu
|
Oddmar / Dotcraft
|
MobGe / Rootcraft
|
En İyi Mobil Oyun
|
Oddmar
|
MobGe
|
En İyi PC Oyunu
|
Tartarus
|
Abyss Gameworks
|
Oyun Tasarımı
|
Remnants of Naezith
|
Tolga Ay
|
Görsel Sanat
|
Oddmar
|
MobGe
|
İşitsel Sanat
|
Mobu 2
|
Panteon
|
Yenilikçilik
|
Swaps and Traps
|
TeamTrap
|
Anlatı
|
Oddmar
|
MobGe
|
Gelecek Vaadeden Geliştirici
|
Wildwolf / Nature
|
Altai Game Studio / Unphysical Machinery
|
Jüri Özel Ödülü
|
Dotcraft / Yumak
|
Rootcraft / Berk Yuksel
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