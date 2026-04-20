Günümüzde bulut bilişim, teknolojinin gelişimindeki en kritik itici güçlerden biri konumunda. Artık sadece bir altyapı seçeneği olmanın ötesine geçen bulut teknolojileri, kurumlara ölçeklenebilirlik, iş sürekliliği, veri güvenliği ve operasyonel çeviklik sunarak dijital dönüşümün temel taşı haline geldi. 2026 itibarıyla bulut, kurumsal BT stratejilerinin merkezine yerleşirken yapay zeka gibi yüksek işlem gücü gerektiren teknolojilerin de vazgeçilmez platformu oldu. vMind’in araştırması, Türkiye’de bulut pazarının hızlı büyüme evresinden olgunlaşma ve verimlilik odaklı bir döneme geçtiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

REKLAM

BULUT KULLANIMINDA OLGUNLAŞMA DÖNEMİ

vMind’in verilerine göre 200 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde bulut kullanım oranı 2025’te %49 iken 2026’da %63’e yükseldi. Bu 14 puanlık sıçrama, bulutun artık “alternatif” olmaktan çıkıp kurumların temel BT altyapısının standart bileşeni haline geldiğini gösteriyor. Ancak artışa rağmen yeni yatırımlar daha temkinli ilerliyor. Kurumlar buluta geçişi tamamlamış olmanın getirdiği ivmeyle şimdi mevcut kullanımlarını optimize etmeye ve maliyetleri etkin yönetmeye odaklanıyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise kurumların %56’sının önümüzdeki dönemde bulut harcamalarını artıracağını öngörmesi. Bu eğilim, bulutun yalnızca bir teknoloji tercihi değil, uzun vadeli iş stratejisinin ayrılmaz parçası haline geldiğini kanıtlıyor.

AI'NİN YÜKSELİŞİ BULUT ALTYAPI TALEBİNİ PATLATTI

Yapay zekanın kurumsal hayattaki yükselişi, bulut altyapılarına olan talebi doğrudan ve güçlü bir şekilde artırıyor. AI uygulamaları dev veri setleri ve yüksek işlem gücü gerektirdiği için ölçeklenebilir depolama, GPU tabanlı sistemler ve yüksek performanslı altyapılar kritik hale geldi. Şirketin araştırması, işletmelerin yaklaşık üçte birinin yapay zeka kullanımına yönelik somut planlar yaptığını ortaya koyuyor. Veri analitiği, müşteri deneyimi, operasyonel tahminleme ve otomasyon gibi alanlarda AI çözümlerine ilgi hızla artarken bulut platformları da “altyapı” olmanın ötesinde inovasyon ve veri işleme merkezi haline geliyor.Küresel ölçekte de bu trend çok net görülüyor. Küresel bulut ve teknoloji sağlayıcılarının 2026 için açıkladığı toplam sermaye harcaması taahhüdü 660 milyar dolara ulaştı.

REKLAM

vMind CEO’su Volkan Duman bu durumu şöyle değerlendiriyor: “Yapay zekanın bulut üzerindeki etkisi o kadar güçlü ki, artık AI projeleriyle bulut yatırımlarını ayrı ayrı düşünmek mümkün değil. Türkiye’de de kurumlar bu gerçeği hızla fark ediyor ve altyapılarını buna göre şekillendiriyor.”

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA KULLANIMI HIZLA GELİŞİYOR

Türkiye’de yapay zeka henüz erken aşamada olsa da ivme kazanıyor. Araştırmaya göre işletmelerin %30’u AI kullanım planı yaparken %26’sı henüz ihtiyacını netleştiremedi. Özellikle 500 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli şirketlerde bu oran daha yüksek ve öngörüsel analitik, görüntü-ses işleme gibi alanlarda somut hedefler belirginleşiyor. Kurumlar şu anda pilot projeler ve sınırlı ölçekli uygulamalarla AI’yi test ediyor; önümüzdeki dönemde ise projelerin sistematik ve geniş ölçekli hale gelmesi bekleniyor.

AI YATIRIMLARINDA EN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI KRİTİK

Volkan Duman’a göre, yapay zeka projelerinin başarısı büyük ölçüde altyapıya bağlı. Model eğitimi, veri analitiği ve görüntü işleme gibi iş yükleri yüksek işlem kapasitesi, GPU ve paylaşımlı GPU altyapısı gerektiriyor. Büyük ölçekli işletmelerde AI için GPU planları belirgin şekilde artarken, veri yönetimi ve depolama altyapısı da en az işlem gücü kadar kritik. Ancak küresel bir tedarik krizi de kapıda: DDR5 bellek fiyatları geçtiğimiz yıla göre %172 oranında arttı ve yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesi 2028’den önce beklenmiyor. Bu durum, kurumların AI yatırımı yaparken teknik gereksinimlerin yanı sıra tedarik zinciri risklerini ve maliyet öngörülebilirliğini de dikkate alması gerektiğini gösteriyor.

VERİ EGEMENLİĞİ VE YERELLİK STRATEJİK BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Veri egemenliği konusu Türkiye’de büyük ölçekli işletmelerin %61’inin “verinin Türkiye’de kalması zorunlu ve kritik” görüşünde olduğunu ortaya koyuyor. Hem regülasyonlara uyum hem de veri güvenliği farkındalığındaki artış bu tercihi güçlendiriyor. Kurumlar artık bulut seçerken verinin nerede tutulduğunu ve nasıl yönetildiğini stratejik bir kriter olarak değerlendiriyor. Küresel fiyatlandırma dönüşümleri de bu eğilimi destekliyor; sanal sunucu ücretleri sabit görünse de veri merkezi arası trafik ve premium depolama gibi kalemlerde fiyat artışları %100’e varabiliyor.

YEREL VERİ MERKEZLERİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Veri yerelliği gündeme geldikçe yerel veri merkezlerinin rolü de öne çıkıyor. Araştırmaya göre işletmelerin %64’ü bulut hizmetleri için veri merkezlerini tercih ediyor. Düşük gecikme, operasyonel kontrol, regülasyon uyumu (özellikle KVKK), Türkçe teknik destek ve aynı saat diliminde erişilebilir uzmanlık gibi avantajlar yerel altyapıları cazip kılıyor. Ayrıca dolar kuru dalgalanmalarından ve küresel tedarik krizlerinden bağımsız, şeffaf ve öngörülebilir fiyatlandırma da yerel çözümleri daha avantajlı hale getiriyor. Finans, kamu ve telekom gibi regülasyona tabi sektörlerde bu tercih iyice belirginleşiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AI VE VERİ EGEMENLİĞİ BİRLİKTE YÜKSELECEK

Bu araştırma, yapay zeka ile veri egemenliğinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor. AI sistemleri veriyle beslendiği için verinin nerede depolandığı ve nasıl işlendiği doğrudan sistem güvenilirliğini etkiliyor. Hibrit bulut mimarileri, yerel veri merkezleri ve AI uyumlu altyapılar önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dijital dönüşümünün temel taşları olacak. Özellikle bellek ve NVMe depolama alanındaki küresel tedarik sıkışıklığının 2027-2028’e kadar sürmesi beklenirken, bölgesel politik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalar da dijital altyapı tercihlerini doğrudan şekillendiriyor. Bu koşullar altında yüzde yüz yerli, egemen ve şeffaf fiyatlandırmalı çözümler stratejik bir öncelik haline geliyor.