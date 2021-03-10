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GroupM EMEA’nın CEO’luğu göreviyle birlikte, bünyesinde 25 ajansı barındıran WPP Türkiye’nin Ülke Başkanlığı’nı da aynı anda yürüten Demet İkiler, her yıl hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” listesinde bu sene ilk sırada yer aldı. İkiler'in, son 5 yıldır ilk 10 içinde yer aldığı listede bu sene, Mart 2020 yılında EMEA CEO’su olması ile birlikte 1'inci sıraya yükseldiği belirtildi.

“En Güçlü Kadın CEO” seçilmesiyle ilgili konuşan Demet İkiler, "Benim için güçlü olmak gücü doğru yolda etki ve değişim yaratmak için kullanabiliyorsam değerli. Bu gücü en doğrusu için kullanmak, tüm kadınların ve eksik temsil edilen grupların önünü açmak, gelişimin ve değişimin öncüsü destekçisi olmak ve bu yolda yorulmadan ilerlemek genç kadınlara yol göstermek, ilham vermek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Listedeki birinciliğini, WPP ve GroupM’de birlikte çalıştığı tüm kadınlara ithaf ettiğini söyleyen İkiler, "İçinde bulunduğum sektör hem tüketici odaklı hem de teknoloji ve yaratıcılık ile beslendiği için sürekli bir dönüşüm içerisinde. Çalışma ortamlarımızda çeşitliliği ve kapsayıcılığı tesis etmekte kararlıyız. Bu kararlılık, benimle ve yönetim ekibimizle başlıyor, tüm çalışanlarımız için değer, anlayış ve saygılı davranış hakkını temel ilke olarak benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

İş yönetimi sorumlulukların dışında sivil toplumda da önemli görevler üstlenen İkiler, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak aynı zamanda Global Compact Türkiye’de Kapsayıcılık ve Çeşitlilik çalışma grubuna liderlik ediyor.