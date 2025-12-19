Türkiye’nin girişimleri Global Expansion Day’de dünyayla buluştu

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri olan Global Expansion Day, 18 Aralık’ta Garanti BBVA ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlik, bu yıl 15 farklı ülkenin resmi temsilcilikleri ve yenilikçi iş geliştirme kurumları ile birlikte çok daha geniş bir uluslararası ağ katılımıyla, girişimcilere güçlü bağlantılar kurma fırsatı verdi.

Japonya, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin delegasyonlarının yanı sıra Techstars, GITEXS, Sistem Global, IGNITERS Tech Law, Garanti BBVA Partners, GIRVAK ve La French Tech gibi prestijli yapılar etkinlikte yer aldı. Böylece, Türkiye’deki scale-up girişimlerin küresel pazarlara erişimini hızlandırmayı amaçlayan etkinlik bölgenin en etkili bağlantı platformlarından biri haline geldi.

Programda Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik açılış konuşmasını yaparken, Techstars MEA & APAC Partnerships Director Steven Kinvi, MIT Media Lab’den Prof. Canan Dağdeviren ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen temsilcileri de ilham verici konuşmalar yaptılar.

20 yıla yayılan girişimcilik yolculuğu

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik "Girişimciliği yalnızca ekonomik büyümenin değil, kültürel dönüşümün de itici gücü olarak görüyoruz. Garanti BBVA’nın yaklaşık 20 yıla yayılan girişimcilik yolculuğunda, fikir aşamasından global ölçeğe uzanan her adımda girişimcilerin yanındayız. Global Expansion Day’in amacı tam olarak bu: Girişimcilerimizi yerelden küresele taşıyacak bağlantıları kurmak, onları doğru yatırımcı ve doğru iş ortaklarıyla bir araya getirmek. Bunun bu etkinlikte verimli bir şekilde gerçekleştiğini görmekten mutluyuz" dedi.