İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2020 ocak uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre; 2020 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yılsonuna göre yüzde 0,7 oranında azalışla 250,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,9 oranında artışla 616,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -353,0 milyar dolar iken 2020 Ocak sonunda -366,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yılsonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 102,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,1 oranında artışla 96,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,6 oranında artışla 48,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 182,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yılsonuna göre yüzde 1,9 oranında azalışla 133,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yılsonuna göre yüzde 2,5 oranında artışla 33,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,4 oranında artışla 15,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 azalışla 46,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yılsonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 301,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yılsonuna göre yüzde 0,3 oranında azalarak 34,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 11,5 oranında artarak 15,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,5 oranında azalarak 66,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 96,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.