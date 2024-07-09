Türksat 6A özellikleri ile milyonların gündeminde yer alıyor. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. TÜRKSAT 6A'nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen yetkinlikleri destekler niteliktedir. İşte Türksat 6A hakkında bilgiler…