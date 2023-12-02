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        Haberler Magazin TURYİD 20'nci yılını görkemli bir Cumhuriyet balosuyla kutladı

        TURYİD 20'nci yılını görkemli bir Cumhuriyet balosuyla kutladı

        Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), 20'nci yaşını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışan bir baloyla kutladı. Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen baloda TURYİD üyeleri, yeme - içme-eğlence sektörünün yatırımcıları ve turizm işletmecileriyle sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli buluşurken, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, gastronominin kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:24
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        TURYİD 20'nci yılını kutladı
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        Faaliyetleriyle gastronomiyi sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak ülke gündemine taşımayı hedefleyen TURYİD, 20'nci yılını görkemli bir Cumhuriyet balosuyla kutladı. Balçiçek İlter’in sunuculuğu üstlendiği gecede; Levent Kızıl, Umut Özkanca, Hüsnü Özyeğin ve Nuri Develi - Tuba Develi gibi Türkiye yeme - içme, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

        Ebru Koralı - Özlem Özkan Örs

        Davetlileri özel bir vals gösterisi karşıladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına vurgu yapılan baloda sanatçı ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan, 'Beni Hatırlayınız' adlı müzikli gösterisiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün hikâyesini anlattı.

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        Pınar Ayhan

        Program, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in konuşmasıyla devam etti. Demirer konuşmasında gastronominin kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurgularken, TURYİD’in 20 yıl boyunca kat ettiği yolu davetlilerle paylaştı. Demirer’in konuşmasının ardından 100 yılı aşan TURYİD üye markaları, Develi 1912, Güllüoğlu, Beyaz Fırın, Pandeli ve Tarihi Karaköy Balıkçısı’na 20'nci Yıl Özel Ödülleri takdim edildi.

        TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer

        Ayrıca TURYİD’in 20'nci yılına özel olarak TURYİD Onur Ödülleri takdim edildi. TURYİD’de sektöre katkılarından dolayı Ebru Baybara Demir, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına ödülü Başdanışmanı Tayfun Topal aldı.

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        Yasemin Taciroğlu - Ahmet Uras

        TURYİD çatısı altında 20'nci yılı dolduran Şükran Yürekli ve Yelda Uras Onur Ödüllerine layık görüldü. Ödül töreninin ardından Nükhet Duru sahne aldı. Davetliler Duru’nun şarkılarıyla eğlenirken, TURYİD’in 20'nci yaşını ve Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı.

        TURYİD Hakkında

        TURYİD, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, 2003 yılında dünyada hızla gelişen gastronomi dünyasına paralel olarak sektörü ilk kez bir araya getirmek ve yeme, içme ve eğlence endüstrilerinin sorunlarına çözümler üretmek temel fikirleri ile kurulmuş öncü bir sivil toplum yapısıdır. Gastronominin tarımdan başlayarak ihracat, turizm, ülke markası, diplomasi ve kültüre olan katkısını GastroEkonomi başlığı ile ilk kez gündeme taşıyan ve gastronominin sosyal boyutlarını görünür kılan bir misyonla ile çalışmalarını sürdürmektedir.

        TURYİD Yönetim Kurulu

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