TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri için son gün: 2023 TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri için bugün son gün. Adaylar, 15 Aralık'ta başlayan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercihleri ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirebiliyor. Tercih sürecinin sonuna gelinmesiyle "TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, konuya dair detaylar...
2023-TUS 2. Dönem ek tercih işlemlerinde süreç devam ediyor. TUS sonuçları ölçüsünde tercihlerini oluşturacak adaylar en fazla 30 tercih yapabilecekler. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen tercihler elektronik ortamda yapılıyor. Peki, 2023 TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
TUS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS ek tercihlerinin 21 Aralık'ta sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Ancak TUS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.