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2023 TUS soruları ve cevapları yayımlandı!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve STS Tıp Doktorluğu sınavları 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. TUS sınavına katılım gösteren adaylar soru ve cevap anahtarın yayınlanmasının ardından puan hesaplaması yapmaya başladı. Bu kapsamda ÖSYM ile TUS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte 2023 TUS 1. Dönem soru kitapçığı PDF dosyası...

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  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS 1. dönem sınavları 15 Nisan tarihinde tamamlandı. Temel Tıp Bilimleri Testi ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının gerçekleşmesinin ardından, puan hesaplaması yapmaya başlayan adaylar gözünü, ÖSYM tarafından paylaşılacak, TUS soruları ve cevaplarına çevirdi. Peki, "TUS soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" İşte ÖSYM ile 2023 1. dönem TUS soruları ve cevap anahtarı...
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

    2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

    TUS SORU CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    15 Nisan'da yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    12 Mayıs'ta TUS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tercih tarihleri hakkında duyuruları yapacak.

     
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a erteleneceği açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı; "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri.

     
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    SINAV PUANI HESAPLAMA

    TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

    Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

     
  • TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: TUS soruları ve cevapları yayımlandı mı?

    Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır.

    Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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