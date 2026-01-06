TÜSEDAD’dan Ulusal Süt Konseyi’ne çağrı: Çiğ süt tavsiye fiyatındaki gecikme üretimi tehdit ediyor

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), daha önce yayımladığı basın bülteninde Ulusal Süt Konseyi'ne (USK) çağrıda bulunarak, 15 Aralık’tan itibaren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının en az 27 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olması gerektiğini vurgulamıştı. Dernek, bu fiyatın tarımsal üretim ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik açısından zorunlu olduğunu ifade etmişti. Ancak 6 Ocak 2026 tarihine gelinmesine rağmen USK henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla, çiğ süt tavsiye fiyatının üçer aylık dönemler halinde, piyasa koşulları ve maliyetler dikkate alınarak güncellenmesi kararlaştırılmıştı. TÜSEDAD, gelinen noktada bu kararın uygulanmadığını belirtiyor.

REKLAM

Dernek tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

1 Ocak 2025’te 17,15 TL/Litre olarak açıklanan fiyat, artan maliyetlere rağmen 1 Nisan 2025’te güncellenmedi.

1 Temmuz 2025’te yapılması gereken toplantı ertelendi ve aynı fiyat 31 Temmuz’a kadar geçerli sayıldı.

1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere fiyat 18,35 TL/Litre olarak açıklandı.

1 Ekim 2025’te ise tavsiye fiyatı 19,60 TL/Litreye yükseltildi ve bu rakamın 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacağı duyuruldu. TÜSEDAD, Ulusal Süt Çalıştayı’nda alınan kararlar doğrultusunda USK’nın 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni fiyatı belirlemesi gerektiğini, ancak bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini belirtiyor. Dernek, 2011 yılından bu yana Konsey’in hep ileri tarihli fiyatlar açıkladığını, geriye dönük tek bir gün dahi fiyat belirlenmemesinin üretici aleyhine sonuçlar doğurduğundan yakınıyor. TÜSEDAD, USK’nın yeni yönetiminden bir ilke imza atarak, 1 Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere sıcak çiğ süt tavsiye satış fiyatını 27 TL/Litre + 0,70 TL/Litre soğutma bedeli + nakliye ve hizmet bedeli şeklinde açıklamasını bekliyor. "ÜRETİCİ ÜRETMEZSE İTHALAT ZORUNLU HALE GELİR VE PİYASA DENGELERİ BOZULUR" Dernek açıklamasında, “Üretici üretmezse gıda sanayi işleyemez, lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez. İthalat zorunlu hale gelir ve piyasa dengeleri bozulur” ifadelerine yer verildi. Ayrıca süt üretiminin devamlılığının, ülkedeki kırmızı et açığının kapatılması açısından da hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.