Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

TÜSİAD afetlere çözüm sunan girişimcilere kapı açtı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik bir girişimcilik yarışmasını hayata geçirdi. yönelik "Dönüşümü Başlat" isimli bir yarışma başlattı. Yapılan açıklamaya göre, 14 Mart itibariyle açılan programın çağrı süreci 11 Nisan'a kadar açık olacak. Yarışmaya ise 18-30 yaş arası herkesin katılabileceğini duyurdu. Program kapsamında girişimciler fikir, şirketleşme ve büyüme aşamalarına göre desteklenecek

TÜSİAD afetlere çözüm sunan girişimcilere kapı açtı
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 2011 yılından beri düzenlenen ve 'Bu Gençlikte İş Var' girişimcilik programı, bu yıl ilk çağrı dönemini afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik iş fikirleri ile başlattı.

İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek 'Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nda girişimciler fikir, şirketleşme ve büyüme aşamalarına göre desteklenecek.

Başvuruları 14 Mart itibariyle açılan programın çağrı süreci 11 Nisan'a kadar açık olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 18-30 yaşları arasında tüm gençler 2 ila 5 kişilik ekipler halinde programa başvurabilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen 50 ekibe TÜSİAD Dönüşümü Başlat! platformu üzerinden dijital eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.

İş fikri yarışmasında genel başvuruların yanı sıra bu sene “afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik” yenilikçi fikirler ayrı bir başlık altında değerlendirilecek.

Dereceye giren ekipler ise fikirlerini geliştirme sürecinde çeşitli ödül ve imkanlardan yararlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turan'a 20 milyon TL'lik 'tohum'
GİRİŞİMCİLİK Turan'a 20 milyon TL'lik 'tohum'
57 girişime 677 milyon liralık yatırım
GİRİŞİMCİLİK 57 girişime 677 milyon liralık yatırım
Küresel girişim yatırımları geriledi
GİRİŞİMCİLİK Küresel girişim yatırımları geriledi
Küresel fintech yatırımları 164 milyar dolara ulaştı
GİRİŞİMCİLİK Fintech yatırımları 164 milyar dolara ulaştı
Bilişim Vadisi kapıyı mobilite girişimcilerine açtı
GİRİŞİMCİLİK Mobilite girişimcilerine kapı açtı
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
GİRİŞİMCİLİK KOSGEB 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Binbin Go Sharing’i satın aldı
GİRİŞİMCİLİK Binbin Hollandalı rakibini satın aldı
Afet projelerine özel program başlattı
GİRİŞİMCİLİK Afet projelerine özel program başlattı
212 70 milyon euroluk fon için kolları sıvadı
GİRİŞİMCİLİK 70 milyon euroluk fon için kolları sıvadı
Ford Otosan Driventure ile 3 girişime yatırım gerçekleştirdi
GİRİŞİMCİLİK Driventure'dan 3 girişime yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.