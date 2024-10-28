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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın yolu demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:08
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        TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Cumhuriyetin 101'inci yaşını kutlama mesajı yayınladı. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" denildi.

        Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birinin geleceğe duyulan güven olduğu belirtilirken, "Her Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet’in özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi ve toplumsal refah gibi kazanımlarına olan minnet duygumuzu ifade etme fırsatıdır. 101 yıl önce Cumhuriyet, ulusumuzun kendi geleceğine güvenmesini sağladı. Sürdürülebilir bir biçimde kalkınmamız ve muasır medeniyetler seviyesini aşmamız için bizlere rehberlik edecek kurumları, kuralları ve zihniyeti inşa eden Cumhuriyet oldu. Cumhuriyet, bu yönüyle bugün bizler için bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını temsil ediyor. Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın yolu demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor" ifadeleri kullanıldı.

        Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağın gerektirdiği dönüşümün doğru okunması gerektiği vurgulanırken, "Çağın gerektirdiği dönüşüme uyum için Cumhuriyetin temel kazanımlarından olan çağdaş ve eşit eğitim kritik önemdedir. Cumhuriyetimizin ilanından hemen sonra yurt çapına yayılan eğitim seferberliği, ülkemizin kalkınma hikayesinin de temeli olmuştur. Yurdun dört bir yanından doktorlar, mühendisler, bilim insanları, girişimciler, sanatçı ve sporcular böyle yetişmiştir. Bugün de bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeleri yakalayarak tüm dünyayla her alanda rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilimsel, çağdaş ve herkesi kapsayan bir eğitim seferberliğini yeniden birinci öncelik yapmalıyız. Bunun için kamunun kaynak tahsisinde eğitim önceliklendirilmeli ve çok daha fazla kaynak eğitime ayrılmalıdır" görüşü paylaşıldı.

        TÜSİAD'ın 29 Ekim mesajında, "Çağın gerektirdiği becerilerle geleceğe hazırladığımız nesiller ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir kalkınma hikayesini birlikte yazabiliriz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

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