Tutuklanan Nihal Candan hakkında şok eden gerçek! Meğer 4 ay önce evlenmiş!

Söylentiye göre apar topar evlenen çiftin nikah şahidi ise Nihal Candan 'ın anne ve babası oldu.

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Nihal Candan'ın evlendiği söylenen Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek, eşini bu süreçte yalnız bıraktı, hiçbir süreçte yanında bulunmadı ve sessizliğe büründü.