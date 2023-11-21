Tutuklanan Nihal Candan hakkında şok eden gerçek! Meğer 4 ay önce evlenmiş!
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan fenomen isimler Bahar ve Nihal Candan kardeşler geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra gözler fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan'a çevrilmişti. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Cezaevinde yemekleri beğenmediğine ve sayıma çıkmak istemediğine dair hakkında iddialar çıkan Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında SHOW Haber'de bomba bir iddia gündeme geldi.
SHOW Haber'e göre; Nihal Candan 4 ay önce kimseden habersiz evlendi. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı.
Söylentiye göre apar topar evlenen çiftin nikah şahidi ise Nihal Candan'ın anne ve babası oldu.
ORTALARDA YOK
Nihal Candan'ın evlendiği söylenen Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek, eşini bu süreçte yalnız bıraktı, hiçbir süreçte yanında bulunmadı ve sessizliğe büründü.