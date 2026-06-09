"Tütün kullanımı önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu"

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, sigaranın yol açtığı sağlık, ekonomik ve çevresel zararların boyutlarına dikkat çekti.

Cihan, tütün kullanımının, insanlığın karşılaştığı önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu aktararak, "Covid-19 pandemisi 3 yılda dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Sigara ise her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bu, kesintisiz ve kronik bir pandemidir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tütün kullanımının yol açtığı can kayıplarının büyüklüğüne değinen Cihan, "6 Şubat depremlerinde 45 bin vatandaşımızı kaybettik ve haklı olarak bunu 'asrın felaketi' olarak adlandırdık. Ülkemizde tütün kullanımı nedeniyle her yıl yaklaşık 100 bin insanımız hayatını kaybediyor. Her 5 dakikada 1 vatandaşımızı toprağa veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cihan, tütün kullanımının yalnızca sağlık açısından değil çevresel yönden de ciddi sonuçlar doğurduğunu, Türkiye'de her gün yaklaşık 90 ton sigara izmaritinin doğaya ve çevreye bırakıldığını ve üretilen her 3 bin paket sigara için 1 ağacın yok edildiğini aktardı.

Sigaranın sağlık açısından zararlarına da değinen Cihan, şunları kaydetti: "Bir sigara yakıldığında 7 binden fazla kimyasal madde ortaya çıkıyor. Bunların yüzlercesi zehirli, en az 70'i ise kanserojen nitelikte. Bu maddeler, başta solunum sistemi olmak üzere tüm organ sistemlerine zarar veriyor. Akciğer dokusunun tahrip olması sonucu nefes darlığı ve kronik öksürük ortaya çıkıyor. Damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon ve pıhtılaşma riskini de artırıyor."