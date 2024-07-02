Tuvalette bulduğu parayı sahibine teslim etti Edirne'de, belediye personeli umumi tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti. Paranın sahibi 84 yaşındaki adam, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:05 facebook

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