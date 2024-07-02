Tuvalette bulduğu parayı sahibine teslim etti
Edirne'de, belediye personeli umumi tuvalette bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti. Paranın sahibi 84 yaşındaki adam, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.
Giriş: 02.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:05
Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Emrah Özeren, Çilingirler Caddesi'ndeki bir umumi tuvalette, poşet içinde para ve banka kartı buldu.
Poşeti alan Özeren, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Banka kartından kimliği tespit edilen 84 yaşındaki Ali Çetinkaya'ya parası teslim edildi.
Çetinkaya, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.
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