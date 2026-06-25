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        Haberler Ekonomi Otomobil TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine emisyon ölçümü çağrısı

        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine emisyon ölçümü çağrısı

        Egzoz gazı emisyon ölçümü, araçlardan kaynaklanan emisyonların kontrol altında tutulmasına katkı sağlarken aynı zamanda araçların motor ve egzoz sistemlerinin teknik durumuna ilişkin önemli veriler sunuyor. TÜVTÜRK, araç sahiplerine ölçümlerini zamanında yaptırmaları için çağrıda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Araç sahiplerine emisyon ölçümü çağrısı

        Hava kalitesinin korunması ve çevresel etkilerin azaltılması açısından önem taşıyan egzoz gazı emisyon ölçümü, araçların çevreye saldığı zararlı emisyonların belirlenen sınırlar içinde olup olmadığının kontrol edilmesini sağlıyor.

        Uygulama aynı zamanda motor, yakıt ve egzoz sistemlerinin durumuna ilişkin teknik değerlendirmelere de katkı sunuyor.

        TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetini ilgili mevzuat kapsamında ve yetkili kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştiriyor.

        Periyodik araç muayene sisteminin tamamlayıcı unsurlarından biri olan uygulama, araçların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği kurallar ve egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliğine uygunluğunun değerlendirilmesini amaçlıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatına göre (motosiklet, traktör, elektrikli araçlar ve hybrid araçlar hariç olmak üzere) binek araçların üç yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl düzenli olarak egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor.

        Egzoz gazı emisyon ölçümü; motor, yakıt sistemi ve egzoz donanımında bakım ihtiyacı oluşturabilecek unsurların erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlarken araç performansının korunmasına da destek oluyor. Düzenli ölçüm uygulamaları, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra trafikte daha güvenli bir sürüş ortamının oluşmasına katkı sunuyor.

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