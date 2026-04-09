        Haberler Ekonomi Otomobil TÜVTÜRK'ten İzmir’de yeni istasyon - Otomobil Haberleri

        TÜVTÜRK'ten İzmir’de yeni istasyon

        TÜVTÜRK, İzmir Kemalpaşa'da 9 Nisan Perşembe günü devreye aldığı yeni araç muayene istasyonuyla, kent genelindeki ağır vasıta kanal sayısını 14'e çıkararak kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artırdı. Yapılan açıklamaya göre, yeni istasyon ağır vasıta erişimi için stratejik konumuyla öne çıkıyor.

        Giriş: 09.04.2026 - 14:46
        TÜVTÜRK, araç muayene kapasitesini artırmaya ve hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Kemalpaşa’da devreye alınan yeni araç muayene istasyonuyla birlikte İzmir genelindeki ağır vasıta kanal sayısı 14’e yükselirken, muayene kapasitesinde de yaklaşık yüzde 50 artış sağlandı. TÜVTÜRK, yeni istasyonuyla ülke genelinde toplam 219 sabit istasyona ulaştı.

        Aliağa, Bornova, Bergama, Çiğli, Ödemiş, Sarnıç, Tire ve Torbalı’daki istasyonların ardından kentteki 9’uncu sabit istasyon olan Kemalpaşa istasyonu, dört ağır vasıta muayene kanalına sahip. Tüm araç tiplerine hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanan istasyon, bölgedeki ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor.

        İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle ticari araç kullanıcılarının muayene hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesi hedefleniyor. Aynı zamanda İzmir merkezindeki istasyonların binek araç muayene kapasitelerinde de rahatlama sağlanması bekleniyor.

        AĞIR VASITA ARAÇLARIN İHTİYACINA YANIT

        İzmir-Ankara Caddesi üzerinde stratejik bir noktada konumlanan TÜVTÜRK İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu, İzmir Bornova ve Manisa Merkez araç muayene istasyonları arasında yer alıyor. Özellikle ağır vasıta araçların erişimini kolaylaştıracak şekilde kurgulanan istasyon, bölgedeki kapasite ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor.

        TÜVTÜRK, bu yatırımla birlikte araç sahiplerine ve ticari araç kullanıcılarına daha erişilebilir ve dengeli bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor. Bu sayede İzmir’deki araç muayene süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurumda okullar "veli polisler" ile daha güvenli

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce okullarda görevlendirilen "veli polisler" sayesinde öğrenciler, ders başlangıcından bitimine kadar daha güvenli ortamda eğitim görüyor. (AA)

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı