TÜVTÜRK'ten İzmir’de yeni istasyon

TÜVTÜRK, araç muayene kapasitesini artırmaya ve hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Kemalpaşa’da devreye alınan yeni araç muayene istasyonuyla birlikte İzmir genelindeki ağır vasıta kanal sayısı 14’e yükselirken, muayene kapasitesinde de yaklaşık yüzde 50 artış sağlandı. TÜVTÜRK, yeni istasyonuyla ülke genelinde toplam 219 sabit istasyona ulaştı.

Aliağa, Bornova, Bergama, Çiğli, Ödemiş, Sarnıç, Tire ve Torbalı’daki istasyonların ardından kentteki 9’uncu sabit istasyon olan Kemalpaşa istasyonu, dört ağır vasıta muayene kanalına sahip. Tüm araç tiplerine hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanan istasyon, bölgedeki ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor.

İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle ticari araç kullanıcılarının muayene hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesi hedefleniyor. Aynı zamanda İzmir merkezindeki istasyonların binek araç muayene kapasitelerinde de rahatlama sağlanması bekleniyor.

AĞIR VASITA ARAÇLARIN İHTİYACINA YANIT

İzmir-Ankara Caddesi üzerinde stratejik bir noktada konumlanan TÜVTÜRK İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu, İzmir Bornova ve Manisa Merkez araç muayene istasyonları arasında yer alıyor. Özellikle ağır vasıta araçların erişimini kolaylaştıracak şekilde kurgulanan istasyon, bölgedeki kapasite ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor.

TÜVTÜRK, bu yatırımla birlikte araç sahiplerine ve ticari araç kullanıcılarına daha erişilebilir ve dengeli bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor. Bu sayede İzmir’deki araç muayene süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.