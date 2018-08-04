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Tüyleri diken diken eden görüntü! Bordo Bereliler Bedirhan bebeği unutmadı

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. İnstagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti

04.08.2018 - 00:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hakkari Yüksekova'da anne  Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.

Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı.

 

 


Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova’daki törene bebeğinin yastığı ile gelmişti. Karakaya’nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağlamıştı.

 

SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN GİTMİŞTİ

Saldırının ardından ortaya çıkan bir detay yürek burkmuştu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine sürpriz yapmak için gittiği öğrenilmişti.

Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtilmişti.

Eşiyle birlikte vakit geçirdikten sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

KOMANDOLAR DA EREN BÜLDÜL İÇİN "İYİ Kİ VARSIN EREN" DEMİŞTİ

Komandolar, Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için 'İyi ki varsın Eren Bülbül ve Eren Bülbül ruhun şad olsun' diyerek yürüyüş kararı saymışlardı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok izlenilen videolar arasına girmişti. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren mesaj, herkesi duygulandırmıştı.

Daha öncede Polis Özel Harekat Eren Bülbül İçin 'İyi ki varsın Eren' demişti.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 29 dakika önce
    Yavrum benim Senin ve O kiymetli Annenin intikamlari alinacaktir Cennetinize selamlar olsun!
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