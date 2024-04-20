Tuz Dağı'nda yerin 80 metre altında yoga

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı, geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucunda oluşan birçok mağarayı barındırıyor.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca bu mağaralar, sağlık turizmine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ettiği merkez, bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Merkezi arkadaşlarıyla gezen ziyaretçilerden yoga eğitmeni Eylem Sarıtaş, Tuz Dağı'nın 80 metre altında yoga yaptı.

Yoga yaparken, tuz iyonları sayesinde zihinsel ve bedensel olarak rahatladığını anlatan Sarıtaş, "Ben yoga eğitmeniyim, her zaman matım yanımdadır. Buraya girer girmez akış yapabilir miyiz, nasıl olur şeklinde bir fikir oluştu ve yogamızı yaptık" dedi.

Yoga eğitmeni Sarıtaş, Doğu Anadolu'nun belli noktalarında keşif yapmak için birkaç arkadaşıyla yola çıktıklarını belirterek, bu gezide Tuz Mağarası'nı keşfettiklerini oldukça ilgi çekici bulduklarını anlattı.

Yogayı birçok insanın deneyimlemesini isteyen Sarıtaş, "Çünkü terapi merkezi olarak hizmet veriyor. Kendi günlük yoga akışımdan ayrıca fark ettiğim bir şey var, bu tekniklerle tuz iyonları sayesinde daha zihinsel olarak duygu durumu ve beden hissini yaşadım diyebilirim." diye konuştu.

"ÇEVREMLE BURAYA ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEYİ PLANLADIK"

Yoga, sporcu ve doğa tutkunu arkadaşlarıyla bölgede çeşitli etkinlikler yapacaklarını aktaran Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Özellikle dağa giriş kısmı farklı bir deneyim. Türkiye'de benzeri var mı bilmiyorum ama kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İzmir, Antalya ve İstanbul'daki çevremle buraya organizasyonlar düzenlemeyi planladık."