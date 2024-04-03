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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Tuzlaspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Tuzlaspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Tuzlaspor ile Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:10
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

        Bu sonuçla Tuzlaspor ligde puanını 28'e, Ümraniyespor ise 34'e yükseltti.

        Stat: Pendik

        Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Emre Doğu

        Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 71 Sadık Baş), Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Tidiany (Dk. 71 Stankovski), Mahamadou Ba, Muhammed Akarslan (Dk. 71 Hikmet Çiftçi), Togui, Umar (Dk. 71 Novikovas), Mamba (Dk. 84 Ahmethan Köse)

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Diniyev (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Onur Ayık (Dk. 82 Emre Demir), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Atalay Babacan (Dk. 74 Melih Okutan), Saponjic (Dk. 82 Emrecan Bulut)

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        Goller: Dk. 1 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 34 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 39 Mehmet Zahit Çınar (Tuzlaspor)

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