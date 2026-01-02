Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tuzluca’da bulunan 30 milyon yıllık dev gergedan fosili, MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde

        Tuzluca’da bulunan 30 milyon yıllık dev gergedan fosili, MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yürütülen jeolojik araştırmalarda, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelilerinden biri olarak bilinen dev gergedan 'Paraceratherium' fosili bulundu. MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde koruma altına alınan dev canlının, 2026 yılında ayağa kaldırılması planlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korumaya alındı... Iğdır'da 30 milyon yıllık keşif!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Korhan Çakır başkanlığındaki heyet, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın daveti üzerine 2019 yılında bölgede kapsamlı bir inceleme yaptı.

        Dört yıl süren paleontolojik kazılar sonucunda bölgede çok sayıda maden yatağı bulunurken, araştırmalarda dev memeliye ait ilk bulgu olan kol kemiğinin üst kısmı (humerus) tespit edildi.

        MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş olan dev gergedan fosili bulundu.

        10 METRE UZUNLUĞUNDA

        Bulunan fosilin ait olduğu canlı, bugünün fillerinden çok daha büyük boyutlara sahip. Yapılan incelemeler, bu dev gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Türkiye'de daha önce Çankırı ve Çorum’da da izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca buluntusuyla birlikte Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemine dair paha biçilemez bilgiler sunuyor. Keşif, sadece paleontolojik bir başarı değil, aynı zamanda bölgenin turizm ve bilimsel değeri için de büyük bir adım.

        REKLAM

        Tuzluca’da bulunan gergedan fosili, incelenmek üzere MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü. Burada koruma altına alınan fosille ilgili bilgi veren müze müdürü Korhan Çakır, "4 yıldır Tuzluca’da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en büyük kara memelisi olarak bilinen bu canlının kemiklerini müzemize kazandırdık. Hedefimiz, 2026 yılında bu dev fosili ayağa kaldırarak ziyaretçilerle buluşturmak" dedi.

        Şu an MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde uzmanlar tarafından temizlenen ve birleştirilen fosillerin, ileriki yıllarda bölgenin ve müzenin en dikkat çekici parçası olması bekleniyor.

        TUZLUCA DÜNYA MİRASI YOLUNDA

        Fosilin bulunma sürecini anlatan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, şunları söyledi:

        "Tuzluca’daki özellikle maden belirtisi gösteren yer altı kaynaklarının araştırılması ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla araştırma yapılması için davette bulundum. MTA Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye bir ekip gönderildi. Ekibin başında müze müdürü Korhan Çakır Bey vardı. Haftalarca bölgede araştırmalar yaptılar ve güzel buluşlara imza attılar. Araştırma yaparken 30 milyon yıllık fosili buldular. Ayrıca yapılan araştırma sonucunda ilçemiz jeolojik mirasa da alındı. Biz Tuz mağaraları, Gökkuşağı tepeleri ve Testere vadisinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını teklif etmiştik. Şimdilik jeolojik mirasa alındık."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        #30 milyon yıllık gergedan fosili
        #Tuzluca
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Sevgili için ek gözaltı... Bugün 6. gün!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Rusya - Ukrayna barışına engel olabilecek 'zorlu' sorunlar neler?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!