TV'de ilk kez! Aranan Adam filmi konusu ve oyuncuları: Aranan Adam filmi konusu nedir?
Aranan Adam (Wanted Man) filmi televizyonda ilk kez 28 Haziran Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Dolph Lundgren, Michael Worth'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Dolph Lundgren üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için Aranan Adam filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Aranan Adam filmi hakkında tüm detaylar...
Başrollerini Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Michael Paré'nin paylaştığı Aranan Adam filmi, Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve gerilim türlerini içinde barındıran Aranan Adam (Wanted Man) filmi 2024 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Aranan Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aranan Adam filmi ne zaman çekildi?" İşte Aranan Adam filmi konusu ve oyuncuları...
ARANAN ADAM (WANTED MAN) KONUSU NEDİR?
Bir kartel çatışması birkaç DEA görevlisini öldürdüğünde, yaşlanan bir polis memuru bir görgü tanığı bulmalı ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmelidir. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.
ARANAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?
Dolph Lundgren
Kelsey Grammer
Michael Paré