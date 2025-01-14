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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Cenazemize Hoş Geldiniz filmi televizyonda ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte Cenazemize Hoş Geldiniz filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:56
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        Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günü beklenmedik olayların içine sürüklenen bir çiftin eğlenceli ve karmaşık hikayesini konu almaktadır. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi? İşte 2023 yılında vizyona giren Cenazemize Hoş Geldiniz filmine ilişkin tüm detaylar...

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        CENAZEMİZE HOŞGELDİNİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. İrem ve Ozan 4 yıldır birlikte olan bir çiftir. Artık evlenmeye karar veren İrem ve Ozan, ilk adım için hazırlıklara başlarlar. Nişan sabahı gelip çattığında çift, birlikte yaşadıkları evlerinde uyanır. İrem, nişandan dolayı oldukça gergindir çünkü aileleri ilk kez nişanda bir araya gelecektir ve İrem’in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya müsaittir. Buna karşılık Ozan’ın ailesi iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Nişan günü İrem’in annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden patlak verir. İrem’in büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Atike’nin cenazesi belediyenin hizmetiyle buzdolabına konularak eve getirildiğindeyse olaylar karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden ailenin sırları ortaya dökülmeye başlar.

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        CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI KİMLER?

        Gonca Vuslateri

        Sevda Erginci

        İsmail Ege Şaşmaz

        Erkan Can

        Deniz Uğur

        Yiğit Özşener

        Gözde Seda Altuner

        Şükran Ovalı

        Ufuk Özkan

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