Başrollerini Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın paylaştığı Lohusa filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Lohusa filmine ilişkin tüm merak edilenler...