Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Lohusa filmi 7 Ocak Salı saat 20.00'de TV'de ilk kez Show TV'de izleyici ile buluşuyor. Film, genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 gününü konu almaktadır. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu Lohusa filmi, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Lohusa filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerini Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın paylaştığı Lohusa filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Lohusa filmine ilişkin tüm merak edilenler...

        2

        LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.

        3

        LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!