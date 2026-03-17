DELİKANLI

Show TV'nin yeni yapımı olan, 'Delikanlı' önümüzdeki günlerde ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU

Yapım: OGM Pictures

Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz

Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi