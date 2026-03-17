Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TV'de yayınlanacak yeni dizi ve yarışmalar: Show TV Delikanlı, Kanal D The Traitors Türkiye, Star TV Çirkin dizisi konusu, oyuncuları

        TV'de yayınlanacak yeni dizi ve yarışmalar: İki yeni dizi ve bir yarışma programı geliyor!

        Televizyon ekranlarında yeni yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Show TV'de "Delikanlı", Star TV'de "Çirkin" dizileri önümüzdeki günlerde ilk bölümleriyle yayınlanacak. Öte yandan "The Traitors Türkiye" yarışma programı da Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merak edilen yapımlara dair tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon dünyasına yeni yapımlar katılmaya hazırlanıyor. Buna göre; Show TV'de 'Delikanlı', Star TV'de 'Çirkin' dizileri önümüzdeki günlerde ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Öte yandan, The Traitors Türkiye yarışma programı da Giray Altınok'un sunumuyla seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni yapımlara dair tüm detaylar

        2

        DELİKANLI

        Show TV'nin yeni yapımı olan, 'Delikanlı' önümüzdeki günlerde ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

        Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU

        Yapım: OGM Pictures

        Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz

        Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi

        3

        İLK FRAGMAN YAYINLANDI

        Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

        DELİKANLI DİZİSİ İLK FRAGMANI SEYRETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        THE TRAITORS TÜRKİYE

        Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni program The Traitors Türkiye, Giray Altınok'un sunumuyla seyirci karşısına çıkacak.

        THE TRAITORS TÜRKİYE KONUSU

        Yarışma “hainler” ve “masumlar” olarak iki gizli gruba ayrılan yarışmacıların strateji, güven ve manipülasyon üzerine kurulu psikolojik mücadelesini konu alır.

        5

        ÇİRKİN

        Yeni dizi yapımlarından biri olan, 'Çirkin' çok yakında Star TV'de ekranlarda olacak.

        ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Zorluklarla büyüyen Meryem’in verdiği hayat mücadelesi sırasında Kadir’le yaşayacağı sarsıcı aşk, ikisi için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Çarpıcı konusuyla şimdiden merak uyandıran ‘Çirkin’, masal tadında bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.

        ÇİRKİN DİZİSİ KADROSU

        Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
