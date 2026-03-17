TV'de yayınlanacak yeni dizi ve yarışmalar: İki yeni dizi ve bir yarışma programı geliyor!
Televizyon ekranlarında yeni yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Show TV'de "Delikanlı", Star TV'de "Çirkin" dizileri önümüzdeki günlerde ilk bölümleriyle yayınlanacak. Öte yandan "The Traitors Türkiye" yarışma programı da Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merak edilen yapımlara dair tüm detaylar
DELİKANLI
Show TV'nin yeni yapımı olan, 'Delikanlı' önümüzdeki günlerde ilk bölümü ile ekranlara gelecek.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.
DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yapım: OGM Pictures
Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz
Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi
İLK FRAGMAN YAYINLANDI
Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.
THE TRAITORS TÜRKİYE
Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni program The Traitors Türkiye, Giray Altınok'un sunumuyla seyirci karşısına çıkacak.
THE TRAITORS TÜRKİYE KONUSU
Yarışma “hainler” ve “masumlar” olarak iki gizli gruba ayrılan yarışmacıların strateji, güven ve manipülasyon üzerine kurulu psikolojik mücadelesini konu alır.
ÇİRKİN
Yeni dizi yapımlarından biri olan, 'Çirkin' çok yakında Star TV'de ekranlarda olacak.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Zorluklarla büyüyen Meryem’in verdiği hayat mücadelesi sırasında Kadir’le yaşayacağı sarsıcı aşk, ikisi için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Çarpıcı konusuyla şimdiden merak uyandıran ‘Çirkin’, masal tadında bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.
ÇİRKİN DİZİSİ KADROSU
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.