Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV yayın akışı 1 Ekim 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 1 Ekim Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Yeni Hayat yeni bölümleriyle ekranalra gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 1 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 1 Ekim 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle
23:30 Pembe Panter

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Kın

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arif Akpınar kimdir? Arif Akpınar ölüm sebebi nedir? Arif Akpınar hakkında
TELEVİZYONArif Akpınar kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 14. yeni bölüm fragmanı izle!
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm 2. fragmanı: "Eda, İtalya'ya gidecek!" Sen Çal Kapımı 11. bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı
Reyting sonuçları 30 Eylül 2020 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Açıklanıyor...
TELEVİZYON30 Eylül reyting sonuçları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm 2. fragmanı: "Kıskanıyorum!" Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle
TELEVİZYON"Kıskanıyorum!
Ramo 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - İzle
TELEVİZYONBKM imzalı Ramo'dan bir tanıtım daha!
Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 3. bölüm özeti
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı
Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağmur Sarnıç hakkında
TELEVİZYONYağmur Sarnıç kimdir?
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı
TELEVİZYONKuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Çocuktan Al Haberi Show TV'de başlıyor! Çocuktan Al Haberi tanıtımı
TELEVİZYONÇocuktan Al Haberi Show TV'de başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X