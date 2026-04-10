        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 10 NİSAN 2026: Bugün TV’de hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        10 Nisan 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önde gelen kanalları gün boyunca sabah, öğle ve akşam kuşaklarına ait yayın akışlarını netleştirirken, sevilen dizilerin yeni bölümleri de merak konusu oldu. Yayınlanan yayın akışı listelerine göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizileri bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününe Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi..

        Giriş: 10.04.2026 - 09:16 Güncelleme:
        10 Nisan 2026 Cuma günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gün boyunca açıklanan yayın akışlarına göre sabah, öğle ve akşam kuşaklarında farklı içerikler ekrana gelirken, akşam saatlerinde dizilerin yeni bölümleri dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor. Peki, 10 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışında hangi diziler, yarışmalar ve filmler var? İşte bugünün Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi haberimizde..

        KANALLARIN 10 NİSAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.30 Sandık Kokusu

        09.30 Siyah Kalp

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Delikanlı

        03.00 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Sandık Kokusu

        KANAL D

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Yerli Dizi

        02.30 Gelinim Mutfakta

        05.00 Zalim İstanbul

        STAR TV

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 Sefirin Kızı

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        ATV

        06.00 Aile Saadeti

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ.

        23.20 Bağlık Hasan / Yerli Sinema

        02:20 Can Borcu

        05.00 Aile Saadeti

        TRT 1

        06.03 İstiklal Marşı

        06.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.00 Beni Böyle Sev

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Cennetin Çocukları

        02.40 Benim Adım Melek

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20.00 Yeraltı

        22.45 Doktor: Başka Hayatta

        01.45 Kıskanmak

        04.15 Yasak Elma

        06.15 Karagül

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Ada Günlüğü

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        05.30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
