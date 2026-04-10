TV yayın akışı 10 Nisan 2026: Bugün televizyonda hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak?
10 Nisan 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önde gelen kanalları gün boyunca sabah, öğle ve akşam kuşaklarına ait yayın akışlarını netleştirirken, sevilen dizilerin yeni bölümleri de merak konusu oldu. Yayınlanan yayın akışı listelerine göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizileri bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gününe Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi..
10 Nisan 2026 Cuma günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gün boyunca açıklanan yayın akışlarına göre sabah, öğle ve akşam kuşaklarında farklı içerikler ekrana gelirken, akşam saatlerinde dizilerin yeni bölümleri dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak yapımlar arasında yer alıyor. Peki, 10 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışında hangi diziler, yarışmalar ve filmler var? İşte bugünün Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi haberimizde..
KANALLARIN 10 NİSAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Gece Hattı
01.15 Delikanlı
03.00 Kızılcık Şerbeti
05:00 Sandık Kokusu
KANAL D
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Yerli Dizi
02.30 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
STAR TV
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 Sefirin Kızı
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
06.00 Aile Saadeti
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ.
23.20 Bağlık Hasan / Yerli Sinema
02:20 Can Borcu
05.00 Aile Saadeti
TRT 1
06.03 İstiklal Marşı
06.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.00 Beni Böyle Sev
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Cennetin Çocukları
02.40 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
22.45 Doktor: Başka Hayatta
01.45 Kıskanmak
04.15 Yasak Elma
06.15 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Tuzak
