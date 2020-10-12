Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:15 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:15 Dönerse Senindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye
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