Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22:15 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:15 Dönerse Senindir



TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 MasterChef Türkiye