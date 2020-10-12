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TV yayın akışı 12 Ekim 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 12 Ekim Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 12 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 12 Ekim 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:15 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:15 Dönerse Senindir


TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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