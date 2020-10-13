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TV yayın akışı 13 Ekim 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 13 Ekim Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 13 Ekim 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Gün Ortası
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz


TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrısı Me?
20:00 Masumlar Apartmanı


TV8 YAYIN AKIŞI

18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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