Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Gün Ortası
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrısı Me?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye
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