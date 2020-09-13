Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

01.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Savaşçı

00.15 Yasak Elma

03.00 Şevkat Yerimdar

05.15 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

22.45 Bir Demet Tiyatro

00.30 Medcezir

02.30 Tülin Şahin İle Moda

04.30 İki Aile

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.20 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

23.50 Kalk Gidelim

02.25 Diriliş "ertuğrul"

04.20 Böyle Bitmesin