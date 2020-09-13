Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
01.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Savaşçı
00.15 Yasak Elma
03.00 Şevkat Yerimdar
05.15 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
22.45 Bir Demet Tiyatro
00.30 Medcezir
02.30 Tülin Şahin İle Moda
04.30 İki Aile
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.20 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.50 Kalk Gidelim
02.25 Diriliş "ertuğrul"
04.20 Böyle Bitmesin
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