TV yayın akışı 15 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 15 Şubat 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı programlar ekrana geliyor. Peki bugün tv'de neler var?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Kanal D ekranlarında Uzak Şehir tekrar bölümüyle ekranlara gelirken; TRT 1'de ise Gönül Dağı yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:00 Sen Ağlama İstanbul
15:00 Kral Kaybederse
17:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
04:30 Kral Kaybederse
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Annem Ankara
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.35 Beni Böyle Sev
09.15 Yedi Numara
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Bir Zamanlar İstanbul
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Bir Zamanlar İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
16:00 Başka Bir Gün
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kardelenler
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai