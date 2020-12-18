Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
23:45 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Çocukluk
23:45 Sen Çal Kapımı
TRT1 YAYIN AKIŞI
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda
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