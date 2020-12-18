Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

23:45 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Çocukluk

23:45 Sen Çal Kapımı

TRT1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda