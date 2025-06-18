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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 18 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 18 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Günlük olarak paylaşılan TV yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 18 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün iki dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Haziran Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:52
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        1

        Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam iki dizi birden sezon finali yapacak. İşte, 18 Haziran 2025 TV yayın akışı ile sezon finali yapan diziler.

        2

        KANAL KANAL 18 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Çarıklı Milyoner

        22:00 Beş Milyoncuk Verir Misin?

        23:45 Çarıklı Milyoner

        01:30 Beş Milyoncuk Verir Misin?

        02:45 Kaynanalar

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler (Sezon Finali)

        00:15 Hayat Öpücüğü

        02:30 Hayat Öpücüğü

        04:30 Kaderimin Oyunu

        06:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Sezon Finali)

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        23:00 Güven Bana

        01:20 Kardeşim Benim

        03:20 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:10 Hangimiz Sevmedik

        09:00 Kod Adı Kırlangıç

        10:15 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:25 Teşkilat

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"

        21.00 Kupa Saati

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"

        00:15 Kupa Saati

        01:00 FIFA Klüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Pachua-Salzburg"

        02:45 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yetenek Sizsiniz

        13:00 Çift Kişilik Oda

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        22:45 Çift Kişilik Oda

        02:30 Adım Farah

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        18 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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