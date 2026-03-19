Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TV YAYIN AKIŞI 19 MART 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ramazan Bayramı arifesi, 19 Mart Perşembe bugün idrak ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi yapımların ekranlara geleceği merak ediliyor. Bu sebeple ''Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının gün içinde izleyicilerle buluşturacağı program, ana haber bülteni, maç, dizi, film gibi içerikler 19 Mart 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. İşte, 19 Mart Perşembe Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 13:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte çekimlere ara veriliyor. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bugün Ramazan Bayramı arifesi olması sebebiyle ‘’Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Ulusal kanalların 19 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam UEFA Konferans Ligi Rayo Vallecano-Samsunspor maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Mart Perşembe Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo-Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.00 Bir Ramazan Akşamı

        19.00 Kanal D Ana Haber

        20.00 Bir Bayram Hikayesi

        22.15 Bir Bayram Hikayesi

        00.15 Yarının Sınırında

        02.00 Eşref Rüya

        04.15 Zalim İstanbul

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.20 Aile Saadeti

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19.40 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 A.B.İ

        03.00 Gözleri Karadeniz

        05.30 Aile Saadeti

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Düğün Dernek

        22.15 Lohusa

        00.45 Düğün Dernek

        02.30 Veliaht

        05.00 Sandık Kokusu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin

        00.15 Bittin Sen

        02.00 Bittin Sen

        03.30 Sefirin Kızı

        05.00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17.45 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.15 Doktor: Başka Hayatta

        03.00 Şevkat Yerimdar

        03.30 Yeraltı

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.43 İstiklal Marşı

        06.45 Kalk Gidelim

        08.45 Adını Sen Koy

        10.00 Kur’an’ın Mesajı

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 Dengi Dengine

        15.35 Kur’an’ın Mesajı

        16.05 Vefa Sultan

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.35 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23.00 Rayo Vallecano - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Karşılaşması

        01.15 Maça Yetişsin Usta

        02.00 Gönül Dağı

        04.05 Dengi Dengine

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        19 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
