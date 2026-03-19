TV yayın akışı 19 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ramazan Bayramı arifesi, 19 Mart Perşembe bugün idrak ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi yapımların ekranlara geleceği merak ediliyor. Bu sebeple ''Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının gün içinde izleyicilerle buluşturacağı program, ana haber bülteni, maç, dizi, film gibi içerikler 19 Mart 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. İşte, 19 Mart Perşembe Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 yayın akışı…
Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte çekimlere ara veriliyor. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bugün Ramazan Bayramı arifesi olması sebebiyle ‘’Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Ulusal kanalların 19 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam UEFA Konferans Ligi Rayo Vallecano-Samsunspor maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Mart Perşembe Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV, TV8 yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Bir Bayram Hikayesi
22.15 Bir Bayram Hikayesi
00.15 Yarının Sınırında
02.00 Eşref Rüya
04.15 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
06.20 Aile Saadeti
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.40 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 A.B.İ
03.00 Gözleri Karadeniz
05.30 Aile Saadeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğün Dernek
22.15 Lohusa
00.45 Düğün Dernek
02.30 Veliaht
05.00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
00.15 Bittin Sen
02.00 Bittin Sen
03.30 Sefirin Kızı
05.00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.45 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.15 Doktor: Başka Hayatta
03.00 Şevkat Yerimdar
03.30 Yeraltı
06.00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.43 İstiklal Marşı
06.45 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Dengi Dengine
15.35 Kur’an’ın Mesajı
16.05 Vefa Sultan
17.45 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.00 Rayo Vallecano - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Karşılaşması
01.15 Maça Yetişsin Usta
02.00 Gönül Dağı
04.05 Dengi Dengine
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
19 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ