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TV Yayın akışı 19 Ocak 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 19 Ocak 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 19 Ocak Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 19 Ocak 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ocak Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.15 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
00.20 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 Benim adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
02.55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

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