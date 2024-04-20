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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 20 Nisan Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 20 Nisan SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:33
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 20 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 Kardeşlerim

        12:40 Ateş Kuşları

        16:00 Aldatmak

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Kuruluş Osman

        03:10 Aldatmak

        05:50 Safir

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Yargı

        16:00 İnci Taneleri

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Taş Kağıt Makas

        3

        STAR TV

        16:00 Ömer

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

        22:15 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

        00:30 Sakla Beni

        03:00 Aramızda Kalsın

        SHOW TV

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

        05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        4

        TV8

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 Cevap Ver Türkiye

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        02:30 Gazete Magazin

        TRT1

        13:10 3'te 3

        14:30 Kara Ağaç Destanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

        05:20 Kapanış

        5
        6
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