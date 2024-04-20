TV yayın akışı 20 Nisan: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 20 Nisan Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 20 Nisan SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 20 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
12:40 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:10 Aldatmak
05:50 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
STAR TV
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
22:15 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:30 Sakla Beni
03:00 Aramızda Kalsın
SHOW TV
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TV8
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
TRT1
13:10 3'te 3
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
05:20 Kapanış