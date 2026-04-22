Bugün televizyonda hangi diziler yayınlanacak? 22 Nisan 2026 Çarşamba TV yayın akışında neler var?
22 Nisan 2026 tarihli televizyon yayın akışları, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Gününü ekran karşısında değerlendirmek isteyen pek çok kişi, "Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam televizyon birbirinden farklı diziler yayınlanırken, ATV ekranlarında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı izleyiciyle buluşacak. İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi ve tüm detaylar...
KANALLARIN 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Zalim İstanbul
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
22:40 Kuruluş Orhan
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Delikanlı
TRT 1
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:55 Beni Böyle Sev
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:45 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Truman Show | Yabancı Sinema
22:00 Cennetin Çocukları
00:45 Truman Show | Yabancı Sinema
02:20 Seksenler
02:50 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:15 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
