Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Ramo
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş / TKR
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / TKR
23:15 Selfi
ATV YAYIN AKIŞI
16:25 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı
23:05 Sümela'nın Şifresi Temel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:50 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
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