        TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2026 KANAL KANAL || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Şubat 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Tüm kanalların TV yayın akışı 24 Şubat 2026 listesi yayımlandı. Gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılan ''Bugün TV'de neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam televizyonda birbirinden farklı türde diziler izleyicilerle buluşacak. Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 24 Şubat 2026 Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı...

        Giriş: 24.02.2026 - 12:21
        1

        Tüm kanalların TV yayın akışı 24 Şubat 2026 listesi paylaşıldı. Buna göre Eşref Rüya, Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün TV’de başka neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 24 Şubat Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 İnci Taneleri

        02:15 Beyaz'la Joker

        04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sevdiğim Sensin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:45 18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        03:00 Veliaht

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.13 İstiklal Marşı

        07.15 Kalk Gidelim

        08.45 Adını Sen Koy

        10.00 Kur'an'ın Mesajı

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 Seksenler

        14.15 Vefa Sultan

        15.30 Kur'an'ın Mesajı

        16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.10 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23.55 Vefa Sultan

        01.30 Gönül Dağı

        02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.20 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        00.00 Yeraltı

        02.45 Şevkat Yerimdar

        04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.15 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        24 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
