TV yayın akışı 24 Şubat 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Tüm kanalların TV yayın akışı 24 Şubat 2026 listesi paylaşıldı. Buna göre Eşref Rüya, Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün TV’de başka neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 24 Şubat Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
02:15 Beyaz'la Joker
04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sevdiğim Sensin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
02:30 Sefirin Kızı
03:45 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ
00:20 Kuruluş Orhan
03:45 18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
03:00 Veliaht
05:00 Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.13 İstiklal Marşı
07.15 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.10 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.55 Vefa Sultan
01.30 Gönül Dağı
02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
00.00 Yeraltı
02.45 Şevkat Yerimdar
04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.15 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
