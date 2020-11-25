Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Hababam Sınıfı 'Yerli Sinema'
21.45 Neşeli Günler 'Yerli Sinema'
23.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar Altyazılı)
02.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka
00.15 Kefaret
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.30 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Bir Annenin Günahı
02.00 Gelinim Mutfakta
04.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Hercai
03.00 Kırgın Çiçekler
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Türk Sineması "kalandar Soğuğu"
02.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.30 Türkan Hanım'ın Konağı
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