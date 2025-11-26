Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 KASIM 2025: Bugün TV’de neler var, hangi kanalda hangi dizi ve film yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 26 Kasım Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon kanalları, izleyicilerine dopdolu bir yayın akışı sunmaya devam ediyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Merak edenler için kanal kanal 26 Kasım 2025 TV yayın akışı haberimizde! İşte 26 Kasım Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:09
        1

        Kanalların 26 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Sabah saatlerinde gündüz kuşağı programları ve dizi tekrarları yayınlanırken, akşam vaktinde diziler ve yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Bazı kanallarda ise yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:45 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi

        21:40 Ölümcül Sular

        23:30 Cennetin Çocukları

        02:30 Seksenler

        03:10 Kasaba Doktoru

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sakıncalı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        22:30 Sakıncalı

        01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:45 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
