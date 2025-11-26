TV yayın akışı 26 Kasım Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon kanalları, izleyicilerine dopdolu bir yayın akışı sunmaya devam ediyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Merak edenler için kanal kanal 26 Kasım 2025 TV yayın akışı haberimizde! İşte 26 Kasım Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi...
Kanalların 26 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Sabah saatlerinde gündüz kuşağı programları ve dizi tekrarları yayınlanırken, akşam vaktinde diziler ve yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Bazı kanallarda ise yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi
21:40 Ölümcül Sular
23:30 Cennetin Çocukları
02:30 Seksenler
03:10 Kasaba Doktoru
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sakıncalı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sakıncalı
22:30 Sakıncalı
01:00 Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
