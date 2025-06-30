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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        30 Haziran 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 30 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:04
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        1

        30 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV’de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Inter-Fluminense maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Kapıcılar Kralı

        21:45 – Nereden Çıktı Bu Velet

        23:30 – Kapıcılar Kralı

        01:15 - Nereden Çıktı Bu Velet

        02:45 - Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Ateşböceği

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Çöpçüler Kralı

        21:45 - Hokkabaz

        00:00 - Hokkabaz

        02:00 - Tarkan

        03:30 - Kaderimin Oyunu

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Kavak Yelleri

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Gelinim Mutfakta

        16:30 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Godzilla: Büyük Yıkım

        22:30 – Godzilla: Büyük Yıkım

        00:45 - Kuralsız Sokaklar

        02:15 - Yargı

        04:30 - Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        16:30 – Bir Gece Masalı

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Aile Saadeti

        23:20 – Aile Saadeti (Tekrar)

        02:00 – Aile Saadeti (Tekrar)

        04:50 – Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 – Balkan Ninnisi

        08:25 – Kod Adı Kırlangıç

        09:40 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 – Seksenler

        15:20 – Teşkilat

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Yardımcı Oyuncu

        22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense

        00:15 – Tutunamayanlar

        01:50 – Lingo Türkiye

        03:10 – Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – Now Ana Haber

        20:00 – Yetenek Sizsiniz

        00:15 - Aşk Mantık İntikam

        02:30 - Adım Farah

        05:00 - Kefaret

        06:00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 - MasterChef Türkiye

        02:30 - İşte Benim Stilim

        04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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