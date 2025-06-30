30 Haziran 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 30 Haziran 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
30 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. ATV’de Aile Saadeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Inter-Fluminense maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Haziran Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Kapıcılar Kralı
21:45 – Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 – Kapıcılar Kralı
01:15 - Nereden Çıktı Bu Velet
02:45 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Ateşböceği
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Çöpçüler Kralı
21:45 - Hokkabaz
00:00 - Hokkabaz
02:00 - Tarkan
03:30 - Kaderimin Oyunu
05:30 - Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Godzilla: Büyük Yıkım
22:30 – Godzilla: Büyük Yıkım
00:45 - Kuralsız Sokaklar
02:15 - Yargı
04:30 - Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 – Bir Gece Masalı
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti
23:20 – Aile Saadeti (Tekrar)
02:00 – Aile Saadeti (Tekrar)
04:50 – Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 – Balkan Ninnisi
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:40 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 – Seksenler
15:20 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yardımcı Oyuncu
22:00 – FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense
00:15 – Tutunamayanlar
01:50 – Lingo Türkiye
03:10 – Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz
00:15 - Aşk Mantık İntikam
02:30 - Adım Farah
05:00 - Kefaret
06:00 - Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 - MasterChef Türkiye
02:30 - İşte Benim Stilim
04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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