Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 31 EKİM 2023 | Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışına göre hangi diziler ve filmler var?

        Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 31 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı

        Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre; Show TV'de Aile,  ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Hayatımın Neşesi ve FOX TV'de Yabanidizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV yayın akışı 31 Ekim Salı günü için yayınlandı. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını takip ediyor. 31 Ekim akşamı Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri yayınlanıyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        BU AKŞAM HANGİ KANALDA NELER VAR?

        SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile

        KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey

        FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri

        STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

        TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

        TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Mavi Boncuk

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile

        23:15 13 Dakika

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:45 Bir Yuvam Olsun

        05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:55 İncir Ağacı

        07:10 Elimi Bırakma

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:00 Diriliş Ertuğrul

        18:00 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        02:40 Diriliş Ertuğrul

        04:50 Seksenler

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

        16:30 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Ömer - Özel Bölüm

        20:00 Ömer

        00:15 Yalı Çapkını

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Aramızda Kalsın

        6

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Bambaşka Biri

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Bu Tabak Kimin?

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Bambaşka Biri

        00:00 Yabani

        02:30 Kirli Sepeti

        04:45 Bu Tabak Kimin?

        06:00 Yaz Şarkısı

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Safir

        00:20 Aldatmak

        03:35 Mutfak Bahane

        05:35 Bir Küçük Gün Işığı

        8

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yaşamak Güzel Şey

        22:15 Yaşamak Güzel Şey

        00:30 Yargı

        02:45 Aşk ve Umut

        04:00 Poyraz Karayel

        05:15 Güneşi Beklerken

        9

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

        05:00 Tuzak

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor