        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 MART 2026: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün TV'de neler var? 5 Mart 2026 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorusu izleyiciler tarafından gündeme taşındı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 5 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini yayınladı. Böylece saat katça hangi program, dizi, ana haber bülteni, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. İşte 5 Mart Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, Show TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 05.03.2026 - 12:31
        1

        ‘’Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ soruları gündemde yer alıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmaları merak eden seyirciler kanalların 5 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün hangi yapım saat kaçta izleyici karşısına çıkacak? İşte, 5 Mart Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, Show TV, TV8 yayın akışı listesi!

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 — Zembilli

        08:00 — Kahvaltı Haberleri

        10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 — ATV Gün Ortası

        14:00 — Mutfak Bahane

        16:00 — Esra Erol’da

        18:30 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 — ATV Ana Haber

        20:00 — Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 — Aynı Yağmur Altında

        02:45 — Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 — İkizler Memo - Can

        09:00 — Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 — Yaprak Dökümü

        13:15 — Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 — Gelinim Mutfakta

        16:45 — Arka Sokaklar

        18:00 — Bir Ramazan Akşamı

        19:00 — Kanal D Ana Haber

        20:00 — İnci Taneleri

        00:15 — Uzak Şehir

        02:30 — Müslüm

        04:15 — M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 — Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        10:45 — Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 — Gelin Evi

        15:00 — Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 — Show Ana Haber

        20:00 — Veliaht

        00:15 — Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 — Kızılcık Şerbeti

        05:00 — Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 — Sefirin Kızı

        09:30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 — Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 — Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 — Erkenci Kuş

        19:00 — Star Haber

        20:00 — Sevdiğim Sensin

        00:00 — Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 — Sefirin Kızı

        05:00 — Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:03 — İstiklal Marşı

        07:05 — Kalk Gidelim

        08:45 — Adını Sen Koy

        10:00 — Kur’an’ın Mesajı

        10:30 — Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 — Seksenler

        13:55 — Vefa Sultan

        15:30 — Kur’an’ın Mesajı

        16:00 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 — Ramazan Sevinci

        19:20 — Ana Haber

        19:55 — İddiaların Aksine

        20:00 — Taşacak Bu Deniz

        23:20 — Vefa Sultan

        00:35 — Gönül Dağı

        02:35 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        04:35 — Sahur Bereketi

        06:05 — Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 — İlk Bakış

        08.00 — İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 — Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 — Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.20 — En Hamarat Benim

        16.30 — Halef: Köklerin Çağrısı

        17.50 — Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 — Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 — Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 — Yeraltı

        02.45 — Şevkat Yerimdar

        04.15 — Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.30 — Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        5 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
