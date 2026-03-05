Bugün TV'de neler var? 5 Mart 2026 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorusu izleyiciler tarafından gündeme taşındı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 5 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini yayınladı. Böylece saat katça hangi program, dizi, ana haber bülteni, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. İşte 5 Mart Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, Show TV, TV8 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 — Zembilli
08:00 — Kahvaltı Haberleri
10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 — ATV Gün Ortası
14:00 — Mutfak Bahane
16:00 — Esra Erol’da
18:30 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 — ATV Ana Haber
20:00 — Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 — Aynı Yağmur Altında
02:45 — Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 — İkizler Memo - Can
09:00 — Neler Oluyor Hayatta?
11:00 — Yaprak Dökümü
13:15 — Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 — Gelinim Mutfakta
16:45 — Arka Sokaklar
18:00 — Bir Ramazan Akşamı
19:00 — Kanal D Ana Haber
20:00 — İnci Taneleri
00:15 — Uzak Şehir
02:30 — Müslüm
04:15 — M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 — Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:45 — Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12:30 — Gelin Evi
15:00 — Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 — Show Ana Haber
20:00 — Veliaht
00:15 — Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 — Kızılcık Şerbeti
05:00 — Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 — Sefirin Kızı
09:30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 — Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 — Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 — Erkenci Kuş
19:00 — Star Haber
20:00 — Sevdiğim Sensin
00:00 — Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 — Sefirin Kızı
05:00 — Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:03 — İstiklal Marşı
07:05 — Kalk Gidelim
08:45 — Adını Sen Koy
10:00 — Kur’an’ın Mesajı
10:30 — Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 — Seksenler
13:55 — Vefa Sultan
15:30 — Kur’an’ın Mesajı
16:00 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 — Ramazan Sevinci
19:20 — Ana Haber
19:55 — İddiaların Aksine
20:00 — Taşacak Bu Deniz
23:20 — Vefa Sultan
00:35 — Gönül Dağı
02:35 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
04:35 — Sahur Bereketi
06:05 — Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 — İlk Bakış
08.00 — İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 — Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 — Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 — En Hamarat Benim
16.30 — Halef: Köklerin Çağrısı
17.50 — Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 — Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 — Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 — Yeraltı
02.45 — Şevkat Yerimdar
04.15 — Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.30 — Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04.15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
