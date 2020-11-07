Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Sezon)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Zümrüdüanka
00.15 25 Litre. Suyun Peşinde
01.00 Çocukluk
03.00 Bay Yanlış
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Mumya Geri Dönüyor
22.45 Mumya Geri Dönüyor
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Bir Nefes Yeter
00.45 Bir Nefes Yeter
03.15 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02.20 Kırgın Çiçekler
05.00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
02.10 Yabancı Sinema "yer Çekimi"
03.30 Fazlası Zarar
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